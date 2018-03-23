Источник: следователи возбудили дело о мошенничестве при строительстве арены в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 23 марта. / ТАСС /. Следователи возбудили новое уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Дело по статье «Мошенничество» возбуждено в Москве , в центральном аппарате СК", — сказал собеседник агентства.

Источник в компании «Инжтрансстрой СПб», которая ранее являлась генеральным подрядчиком возведения стадиона на Крестовском острове, сообщил ТАСС, что " правоохранительные органы интересовались возведением крыши" арены, но не уточнил, проходили ли в компании следственные мероприятия. В комитете по строительству Петербурга ТАСС сообщили, что об уголовном деле по факту хищений при строительстве арены представителям ведомства стало известно от правоохранительных органов в момент их обращения к руководству комитета. По информации региональных СМИ, следователи уже изучили документацию ООО «Атлант», которое выступало субподрядчиком при возведении кровли стадиона. В пресс-службе комитета по строительству ТАСС также подчеркнули, что госконтракты на выполнение работ по строительству стадиона Смольный заключал с компанией «Трансстрой» и «Метрострой».

"Договорные отношения с организацией «Атлант» у комитета отсутствуют. Данный вопрос находится в плоскости отношений генерального и субподрядчика", — добавили в пресс-службе.

В компании «Метрострой», которая также была генподрядчиком при строительстве арены, ТАСС сообщили, что организация не имеет никаких претензий к ООО «Атлант», а также подчеркнули, что «Метрострой» стал подрядчиком строительства стадиона на этапе завершения работ, и конструктив крыши к тому моменту уже был практически выполнен.

Другие уголовные дела

Марат Оганесян , занимавший пост вице-губернатора Петербурга по строительству, с 2013 по 2015 годы курировал возведение стадиона на Крестовском острове. Его задержали 16 ноября 2016 года в Москве, на следующий день экс-чиновнику предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Расследование установило факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО «Трансстрой», договора с компанией «ТДМ» ("Театрально— декорационные мастерские") на поставку табло для стадиона «Санкт-Петербург». В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании «ТДМ», которую связывают с директором Александринского театра Григорием Поповым

В мае прошлого года СК возбудил в отношении Оганесяна новое уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, экс-чиновник получил взятку в 20 млн рублей за заключение договора подряда в рамках работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона. Фигурантами этого дела также стали гендиректор компании-подрядчика «СтройЭлектроМонтаж-5» (СЭМ-5) Василий Сливкин , его заместитель Кирилл Сливкин и главный экономист компании Хрипунов. Последних следствие считает посредниками при передаче денег.

Осенью прошлого года Марат Оганесян признал вину по делу о мошенничестве при строительстве стадиона «Санкт-Петербург». На данный момент бывший вице-губернатор изучает материалы уголовного дела, находясь под стражей.