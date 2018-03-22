Руководители благотворительного фонда изнасиловали волонтера из-за умершего кота

Руководители курского благотворительного фонда подозреваются в изнасиловании волонтера, якобы причастного к смерти кота. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как пояснили в СКР , подозреваемый Евгений Гололобов работает учредителем и председателем благотворительного фонда «Ваша опора», а Алексей Куклин — заместителем этого фонда. Вместе с волонтерами они занимаются сбором с граждан средств якобы на лечение детей. Сотрудникам, собирающим деньги в магазинах, на улицах и в общественном транспорте, ежедневно выплачивается процент от выручки.

В начале сентября 2017 года Куклин и Гололобов заподозрили одного из своих волонтеров в причастности к смерти своего кота. Они пригласили 18-летнего молодого человека в квартиру в центре города, начали издеваться над ним и, угрожая избиением, совершили в отношении него иные насильственные действия сексуального характера.

В отношении 24-летнего Гололобова и 21-летнего Куклина возбуждены уголовные дела, оба задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.