Саратовец пытался изнасиловать спящую падчерицу

Насильнику помешал неожиданно появившийся на пороге квартиры свидетель.

Изнасилование планировалось в Кировском районе Саратова . Именно здесь и был задержан подозреваемый в покушении на половую неприкосновенность женщины.

В пресс-службе регионального СУ СКР интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили, что 45-летний саратовец посягнул на честь своей родственницы. Еще 9 декабря 2017 года злоумышленник пришел в гости к своей 36-летней падчерице — дочери своей жены.

Когда женщина легла спать, отчим пустил в ход силу и руки. Угрожая расправой, мужчина попытался изнасиловать шокированную жительницу Саратова. По счастливой случайности в квартиру зашла подруга чуть было не изнасилованной дамы. Гостья вспугнула злоумышленника, который вскоре был задержан полицейскими.

Следствие продолжается. Дело планируется передать в суд для вынесения приговора по существу.