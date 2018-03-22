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Саратовец пытался изнасиловать спящую падчерицу
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Саратовец пытался изнасиловать спящую падчерицу 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Насильнику помешал неожиданно появившийся на пороге квартиры свидетель.
Изнасилование планировалось в Кировском районе Саратова. Именно здесь и был задержан подозреваемый в покушении на половую неприкосновенность женщины.
В пресс-службе регионального СУ СКР интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили, что 45-летний саратовец посягнул на честь своей родственницы. Еще 9 декабря 2017 года злоумышленник пришел в гости к своей 36-летней падчерице — дочери своей жены.
Когда женщина легла спать, отчим пустил в ход силу и руки. Угрожая расправой, мужчина попытался изнасиловать шокированную жительницу Саратова. По счастливой случайности в квартиру зашла подруга чуть было не изнасилованной дамы. Гостья вспугнула злоумышленника, который вскоре был задержан полицейскими.
Следствие продолжается. Дело планируется передать в суд для вынесения приговора по существу.
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