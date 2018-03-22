Капитану московского управления ФСБ грозит срок за взятку от наркоторговки

Москве окружной военный суд арестовал капитана ФСБ Петра Корюгина, который, по версии следствия, связан с двумя эпизодами вымогательства денег у граждан, задержанных за наркотики. В одном из случаев речь идет о специально подброшенном пакете с белым порошком гражданину Азербайджана с последующим шантажом на сумму в два миллиона рублей.

ФСБ, наркотики, вымогательства

Оперуполномоченного УФСБ по Москве и Подмосковью Петра Корюгина задержали в марте 2018 года на основе показаний некоего Рашадата Агаларова. Мужчина познакомился с чекистом, проходя свидетелем по нескольким делам о наркоторговле, которыми занимался Корюгин. Самого Агаларова задержали в прошлом году при попытке мошенничества.

Следствием уже установлено, что летом 2017 года Агаларов с приятелем задумали «кинуть» знакомого им азербайджанца на два миллиона рублей. За советом они якобы обратились к Корюгину и тот якобы свел их с начальником угрозыска ОМВД «Люблино» и старшим лейтенантом полиции. Собранная группа при помощи еще одной знакомой подкинула в машину жертвы пакет с белым порошком, имитирующим героин, после чего полицейские остановили автомобиль и торжественно изъяли подброшенную партию «наркотика».

«Злоумышленники запугали потерпевшего перспективой возбуждения дела, после чего тот согласился отдать им требуемую сумму в 2 млн руб. Впрочем, при себе у него оказалось лишь 500 тысяч рублей, поэтому полицейские отпустили его, чтобы тот собрал недостающую сумму. Однако иностранец понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в правоохранительные органы », — сообщает «Коммерсант».

Вымогателей задержали с поличным, обвинив в попытке мошенничества. Капитану Корюгину же дополнительно предъявили еще один коррупционный эпизод: по версии следствия, в июне прошлого года мужчина предложил задержанной наркоторговке предупредить ее дочь о предстоящем обыске в обмен на 300 тысяч рублей.

Свою вину фсбшник отрицает, утверждая, что его оговорили ранее задержанные злоумышленники ради смягчения наказания. Защита Корюгина пыталась добиться для него домашнего ареста, напирая на наличие двоих малолетних детей, но суд эту просьбу проигнорировал.