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СК установил подозреваемого по делу об обрушении дома в Мурманске
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СК установил подозреваемого по делу об обрушении дома в Мурманске 

RT на русском 1 час назад
Фото: Суть Событий
Об этом сообщает СУ СК России по Мурманской области. «В кратчайший срок установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 19-летний житель города Мурманска», — говорится в сообщении.
По версии следствия, он, находясь в одной из квартир обрушившегося дома, включил конфорку газовой плиты и перерезал шланг, соединяющий трубу газопровода с кухонной плитой, в результате чего газ поступил на кухню и в другие помещения квартиры.
«Осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде неизбежности взрыва скопившегося в квартире бытового газа и причинения в результате взрыва смерти неограниченному числу лиц, зажёг спичку. В результате воздействия открытого пламени, скопившийся в квартире вышеуказанного указанного дома бытовой газ воспламенился, вследствие чего произошёл взрыв», — передаёт СК.
В настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Мурманске приставили охрану к палате владельца квартиры, в которой произошёл взрыв газа.
По последним данным, в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме погибли три человека.
RT на русском: последние новости
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