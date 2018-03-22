СК установил подозреваемого по делу об обрушении дома в Мурманске

Об этом сообщает СУ СК России по Мурманской области. «В кратчайший срок установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 19-летний житель города Мурманска », — говорится в сообщении.

По версии следствия, он, находясь в одной из квартир обрушившегося дома, включил конфорку газовой плиты и перерезал шланг, соединяющий трубу газопровода с кухонной плитой, в результате чего газ поступил на кухню и в другие помещения квартиры.

«Осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде неизбежности взрыва скопившегося в квартире бытового газа и причинения в результате взрыва смерти неограниченному числу лиц, зажёг спичку. В результате воздействия открытого пламени, скопившийся в квартире вышеуказанного указанного дома бытовой газ воспламенился, вследствие чего произошёл взрыв», — передаёт СК.

В настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Мурманске приставили охрану к палате владельца квартиры, в которой произошёл взрыв газа.

По последним данным, в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме погибли три человека.