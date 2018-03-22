Савченко могут обвинить в госизмене, считает политолог

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. По предъявленным в подозрении статьям ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

"Я думаю, что по тем статьям, которые ей инкриминируются, передача дела в суд будет достаточно быстрой, дальше — вопрос суда. Я думаю, что будет следующее дело о государственной измене, но оно может тянуться долго уже после того, как будет вынесен приговор по этому делу, чтобы не объединять дела и не затягивать процесс", — сказал Чорновил в эфире телеканала «112 Украина ».

Эксперт также считает, что Савченко является вполне вменяемой, чтобы предстать перед судом.

"Я не думаю, что Савченко будет признана невменяемой. То, что она принимает неадекватные решения ни о чем не говорит, неадекватные решения часто принимают вполне вменяемые люди", — добавил политолог.

Чорновил пояснил, что статьи уголовного кодекса, по которым Савченко выдвинуты подозрения, не предусматривают альтернативной меры пресечения помимо ареста.

"Ей инкриминированы статьи, которые предусматривают абсолютно безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей… Она сейчас в статусе задержанной, судьи будут избирать меру пресечения, очевидно, что Генпрокуратура будет настаивать на единой мере — аресте, поэтому я думаю, она непосредственно оттуда переместится во внутренний следственный изолятор СБУ", — сказал политолог.

Он также считает, что ситуация с Савченко не приведет к волнениям в обществе. «Я думаю, что особых изменений это не принесет. Я не верю в версию, что это старт президентской кампании Савченко», — добавил Чорновил.