В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту хищения более 800 тысяч рублей из ломбарда

Следственным отделом ОМВД России по Кировскому району города Томска завершено расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств, совершенного в крупном размере.

По версии следствия, сотрудница одного из ломбардов, функционирующих на территории областного центра, используя служебное положение, совершила присвоение и растрату денежных средств, принадлежащих организации. Являясь экспертом-оценщиком, она оформляла сведения о вымышленных заемщиках, наименованиях ювелирных изделий из золота, денежных суммах в виде ссуды. Обвиняемая заверяла документацию, на основании которой несуществующие клиенты получали залог. В бумажные конверты женщина вкладывала металлические и пластиковые изделия, не представляющие материальной ценности, запечатывала их, заверяя своей подписью и подписями вымышленных лиц, указывая на конвертах наименования ювелирных изделий из золота, денежные суммы оценки и ссуды. Полученные денежные средства она присвоила.

Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное Следственным отделом ОМВД России по Кировскому району города Томска по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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