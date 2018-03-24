В Саратове грабители в масках похитили из офиса 80 тысяч долларов

Саратове дерзкие грабители похитили 23 марта из офиса 80 тысяч долларов и 150 тысяч рублей.

Около 2 часов дня в помещениеофиса в Ленинском районе ворвались неизвестные. Их жертвами стали стали двое мужчин, которых закрыли в офисе фирмы. О преступлении рассказал саратовец, проживающий в доме № 18 по улице 2-й Прокатной. Он сказал, что нападающих было четверо. Почти все — вооружены и в масках. Разбойники вынесли 80 тысяч долларов США.

В офисе фирмы, где мужчина и проживает, его привезали скотчем. Он был не один, а с партнером. При них была крупная сумма денег от работодателя. Сотрудники полиции и облспаса восвободили коллег, и в настоящее время идет выяснение обстоятельств случившегося.