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Саратовца посадили на 9 лет за убийство сожительницы
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Саратовца посадили на 9 лет за убийство сожительницы 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Заводском районе Саратова сегодня осудили 55-летнего местного жителя, убившего свою сожительницу. Как сообщает областная прокуратура, тело 52-летней женщины нашли 7 декабря в доме № 46 по улице Миллеровской. На трупе были признаки жестоких побоев на лице и голове. Кровоподтеки были и на теле, в области груди, рук. У жертвы был переломан нос и пробит череп.
Правоохранители выяснили, что вечером во время застолья хозяйка жилища поссорилась с сожителем. Тот заподозрил гражданскую жену в краже денег и планшета. Разъяренный сожитель нанес гражданке удары деревянной ножкой от стула, и сбежал. Правоохранители нашли преступника. Он полностью признал свою вину, и попал за убийство на 9 лет в колонию строгого режима.
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