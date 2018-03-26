Саратовца посадили на 9 лет за убийство сожительницы 

В Заводском районе Саратова сегодня осудили 55-летнего местного жителя, убившего свою сожительницу. Как сообщает областная прокуратура, тело 52-летней женщины нашли 7 декабря в доме № 46 по улице Миллеровской. На трупе были признаки жестоких побоев на лице и голове. Кровоподтеки были и на теле, в области груди, рук. У жертвы был переломан нос и пробит череп.
Правоохранители выяснили, что вечером во время застолья хозяйка жилища поссорилась с сожителем. Тот заподозрил гражданскую жену в краже денег и планшета. Разъяренный сожитель нанес гражданке удары деревянной ножкой от стула, и сбежал. Правоохранители нашли преступника. Он полностью признал свою вину, и попал за убийство на 9 лет в колонию строгого режима.