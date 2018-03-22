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СКР: взрыв в мурманской пятиэтажке был произведен намеренно
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СКР: взрыв в мурманской пятиэтажке был произведен намеренно 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Взрыв в многоэтажном доме в Мурманске устроил мужчина, который хотел свести счеты с жизнью, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на и.о. руководителя следственного управления СКР региону Андрея Ефремова.
"Жилец подтвердил свои суицидальные намерения", — отметили в ведомстве.
Сейчас виновник ЧП находится в реанимационном отделении, у палаты выставлена охрана. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Ранее в следственном комитете заявили, что приоритетной версией ЧП стало умышленное повреждение оборудования.
Взрыв бытового газа в жилом доме Мурманска произошел 20 марта. Он унес жизни трех человек. Один человек погиб на месте, двое — в больнице. Взрывом повреждены шесть квартир, власти приняли решение о денежной компенсации.
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