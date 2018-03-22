В Саранске студентки подозреваются в незаконном обороте наркотиков 

По информации издания «Столица-С», девушки являются учащимися экономического факультета Саранского кооперативного института и юридического факультета Мордовского гуманитарного института. Они были задержаны в ноябре 2017 года. При обыске у них найдены наркотики, всего около 700 г. По версии следствия, студентки около трех месяцев занимались незаконной продажей. За этот период их прибыль составила более 1 млн рублей. В вузах девушкам дали положительные характеристики. На данный момент они находятся под домашним арестом. Вместе с ними перед Ленинским райсудом города предстанет гражданин Украины, также задействованный в сбыте наркотиков. При задержании у мужчины изъято 23 г запрещенного вещества. Известно, что он приехал в Саранск на заработки.
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