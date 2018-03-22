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Житель Чечни выстрелил в полицейского за требование предъявить документы
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Житель Чечни выстрелил в полицейского за требование предъявить документы 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Грозненские полицейские ликвидировали местного жителя, стрелявшего в правоохранителя. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чеченской Республике.
Вечером 20 марта в Старопромысловском районе Грозного полицейский потребовал предъявить документы молодого человека, который находился вблизи отделения полиции.
Местный житель проигнорировал правоохранителя, достал пистолет и несколько раз выстрелил в него. Подоспевшие на подмогу сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. Им оказался 20-летний житель Грозного.
Сейчас по делу проводится следствие.
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