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Экс-военкома Костромской области приговорили к пяти годам колонии за поборы с подчиненных
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Экс-военкома Костромской области приговорили к пяти годам колонии за поборы с подчиненных 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
КОСТРОМА, 22 марта. /ТАСС/. Суд вынес приговор в отношении бывшего военного комиссара Костромской области Андрея Степанова и экс-начальницы юридического отдела комиссариата Лидии Шушаровой за незаконный сбор денег с подчиненных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.
"Свердловским районным судом Костромы Степанову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима и права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на государственной службе, сроком на три года", — говорится в сообщении.
Его пособницу Шушарову приговорили к трем годам лишения свободы. Кроме того, ее на два года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на государственной службе. Шушарова получила отсрочку отбывания наказания, поскольку у нее есть малолетние дети.
Суд установил, что в период с июня 2011 года по ноябрь 2015 года Степанов при пособничестве Шушаровой незаконно собирал деньги с 32 подчиненных. Всего им удалось собрать более 4 млн рублей.
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