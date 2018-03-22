Экс-военкома Костромской области приговорили к пяти годам колонии за поборы с подчиненных

"Свердловским районным судом Костромы Степанову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима и права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на государственной службе, сроком на три года", — говорится в сообщении.

Его пособницу Шушарову приговорили к трем годам лишения свободы. Кроме того, ее на два года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на государственной службе. Шушарова получила отсрочку отбывания наказания, поскольку у нее есть малолетние дети.

Суд установил, что в период с июня 2011 года по ноябрь 2015 года Степанов при пособничестве Шушаровой незаконно собирал деньги с 32 подчиненных. Всего им удалось собрать более 4 млн рублей.