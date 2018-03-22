Очередная кража с карты

Как сообщили в МВД, с заявлением в полицию обратился житель Костомукши, он обнаружил пропажу со своей карты в 17 000 рублей. У мужчины были свои догадки, кто это мог сделать. Совсем не давно, у мужчины проходило застолье. Закупался потерпевший в магазине с одним из гостей там он расплачивался своей картой, в этот момент знакомый и мог запомнить пин — код.