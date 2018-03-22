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Очередная кража с карты
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Очередная кража с карты 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Как сообщили в МВД, с заявлением в полицию обратился житель Костомукши, он обнаружил пропажу со своей карты в 17 000 рублей. У мужчины были свои догадки, кто это мог сделать. Совсем не давно, у мужчины проходило застолье. Закупался потерпевший в магазине с одним из гостей там он расплачивался своей картой, в этот момент знакомый и мог запомнить пин — код.
За это время, пока потерпевший обнаружил пропажу, его знакомый уехал в Петрозаводск, где и был задержан. Сейчас подозреваемый находиться под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
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Автосалоны Петербурга объединили в преступное сообщество В Петрозаводске разыскивают преступника. Украл выручку из магазина Петрозаводска
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