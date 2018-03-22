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В Кыргызстане задержаны почти 140 преступников: помогла Россия
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В Кыргызстане задержаны почти 140 преступников: помогла Россия 

Мир24 1 час назад
В Кыргызстане в ходе совместной с Россией операции под названием «Межгосударственный розыск» были задержаны 137 преступников. Об этом стало известно на встрече замминистра внутренних дел Кыргызстана Данияра Абдыкарова с представителем МВД России в республике Владимиром Лузгановым и сотрудниками главного управления уголовного розыска РФ.
Оперативно-профилактические мероприятия проводились в период с 14 по 15 марта. Среди задержанных были лица, находившиеся в розыске за тяжкие преступления, в том числе за покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, изнасилование и грабежи, сообщила пресс-служба МВД республики. 64 преступника числились в межгосударственном розыске.
В ходе операции также удалось установить местонахождение более 60 лиц, считавшихся пропавшими без вести, и опознать 19 трупов. Силовики двух стран нанесли удар и по наркобизнесу — были выявлены 15 преступлений, связанных с наркотиками, из незаконного оборота изъяли 48 кг запрещенных веществ. В операции задействовали порядка 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел Кыргызстана.
Стороны отметили высокий уровень сотрудничества МВД двух стран в противодействии транснациональной организованной преступности, экстремизму, терроризму и наркопреступлениям, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЦАРИКЦ.
Напомним, ранее оперативники в Бишкеке перекрыли транзитный канал поставки жидкого наркотика из Афганистана. Задержаны несколько человек.
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