Ещё
В Горно-Алтайске пьяная мать во сне задушила грудного сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Горно-Алтайске пьяная мать во сне задушила грудного сына 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь на 27 ноября прошлого года. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легла спать и положила рядом с собой пятимесячного сына. Проснувшись, она с ужасом обнаружила, что малыш мертв.
Женщине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На этапе следствия горе-мать полностью признала свою вину. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай.
Фото: pexels.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Бастрыкин уволил южноуральских следователей из-за гибели ребенка в больнице Златоуста Заведующая детсадом получила «условку» за хищение 5 миллионов В Москве задержали сотрудников ФСБ и МВД по подозрению во взятке в 6 миллионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого193
С IKEA можно попрощаться14
Генсек НАТО призвал Россию к ответу101
Украинцев используют как лабораторных мышей123
Россиянам проиндексируют пенсии96
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение