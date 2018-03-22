В Горно-Алтайске пьяная мать во сне задушила грудного сына

Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь на 27 ноября прошлого года. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легла спать и положила рядом с собой пятимесячного сына. Проснувшись, она с ужасом обнаружила, что малыш мертв.

Женщине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На этапе следствия горе-мать полностью признала свою вину. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай.

Фото: pexels.com.