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Глава Следкома России уволил следователя из Башкирии
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Глава Следкома России уволил следователя из Башкирии 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил начать служебную проверку по факту гибели новорождённого ребёнка жительницы Нефтекамска. Вместе с ещё несколькими матерями она пришла на личный приём к главе Следкома РФ.
Жительница Башкирии рассказала, как в прошлом году жизнь её новорождённого ребёнка оборвалась в городской больнице Нефтекамска — малыш умер при родах. Следственные органы начали проверку по статье 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Но позднее дело по каким-то причинам решили закрыть.
Бастрыкин изучил материалы расследования и экспертное заключение, установившее, что смерть ребёнка можно было предотвратить, после чего провёл беседу с подчинёнными и назначил служебную проверку.
— Если состав налицо, нужно тщательно расследовать: установить все обстоятельства и виновников преступления, собрать весомую доказательственную базу, — напомнил Бастрыкин своим подчинённым.
Каждый случай глава ведомства поручил тщательно изучить. После визита жительницы Нефтекамска он принял решение об увольнении одного из следователей, причастных к рассмотрению её дела.
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