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Ранее судимая калининградка украла кардио-прибор из детской поликлиники
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Ранее судимая калининградка украла кардио-прибор из детской поликлиники 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Жительница Калининграда украла кардио-прибор из детской поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«В дежурную часть УМВД России по Калининграду поступило заявление от заведующей одной из детских поликлиник о том, что из кабинета врача пропал кардио-прибор стоимостью 51 тысячу рублей. Проверкой по сообщению занялись сотрудники уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Полицейские установили, кто приходил на прием к медицинскому работнику незадолго до пропажи. Оперативники выяснили, что кражу совершила ранее судимая 43-летняя жительница Калининграда, которая приводила в поликлинику своего внука. По версии полицейских, женщина похитила лежавшее на полке устройство, когда врач вышел из кабинета.
В результате обыска по месту жительства подозреваемой похищенный кардио-прибор изъят. В отношении злоумышленницы дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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