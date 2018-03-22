Ранее судимая калининградка украла кардио-прибор из детской поликлиники

Жительница Калининграда украла кардио-прибор из детской поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В дежурную часть УМВД России по Калининграду поступило заявление от заведующей одной из детских поликлиник о том, что из кабинета врача пропал кардио-прибор стоимостью 51 тысячу рублей. Проверкой по сообщению занялись сотрудники уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, кто приходил на прием к медицинскому работнику незадолго до пропажи. Оперативники выяснили, что кражу совершила ранее судимая 43-летняя жительница Калининграда, которая приводила в поликлинику своего внука. По версии полицейских, женщина похитила лежавшее на полке устройство, когда врач вышел из кабинета.

В результате обыска по месту жительства подозреваемой похищенный кардио-прибор изъят. В отношении злоумышленницы дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».