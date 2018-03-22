Экс-президент Франции Николя Саркози считает, что предъявленные ему обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года не подкреплены вещественными доказательствами. Как сообщает газета Figaro, Саркози также обратился к суду с просьбой о предоставлении ему другого статуса в рамках этого дела — свидетеля-подозреваемого. Этот статус является специфическим во французской судебной практике: подозреваемый проходит по делу свидетелем, но может перейти в статус обвиняемого на основании решения суда или по собственной инициативе. Накануне утром стало известно, что Саркози был задержан в пригороде Парижа Нантере. Он дал показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.