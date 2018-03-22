Ещё
Саркози заявил, что его обвиняют без вещественных доказательств — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саркози заявил, что его обвиняют без вещественных доказательств — СМИ 

Авторадио 1 час назад
Экс-президент Франции Николя Саркози считает, что предъявленные ему обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года не подкреплены вещественными доказательствами. Как сообщает газета Figaro, Саркози также обратился к суду с просьбой о предоставлении ему другого статуса в рамках этого дела — свидетеля-подозреваемого. Этот статус является специфическим во французской судебной практике: подозреваемый проходит по делу свидетелем, но может перейти в статус обвиняемого на основании решения суда или по собственной инициативе. Накануне утром стало известно, что Саркози был задержан в пригороде Парижа Нантере. Он дал показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.
Авторадио: последние новости
В Нижневартовске продавщица за год своровала колбасы на миллион Лишенный прав депутат попытался скрыться от ДПС на скутере и упал в грязь лицом Никола Саркози задержан по делу о финансировании президентской кампании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»187
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»71
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом198
Офицеры МВД подрались на совещании34
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
03:13
Стало известно о еще одной болезни Табакова
Шоу-бизнес
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение