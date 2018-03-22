СУ СКР по Саратовской области сообщило новые подробности покушения на полицейских

СУ СКР по Саратовской области сообщило новые подробности покушения на полицейскихВ СУ СКР по Саратовской области официально прокомментировали задержание двух мужчин, которых подозревают в покушении на жизнь сотрудников полиции и Росгвардии.

Как пояснили в ведомстве, в ходе расследования одного из уголовных дел стражи порядка назначили встречу с лицами, обладающими необходимой информацией. Вечером 21 марта сотрудники правоохранительных органов прибыли в условленное место, расположенное в 10 км от села Красный Яр Энгельсского района.

«Однако в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в СУ СКР.

Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство двух и более лиц и незаконного оборота взрывчатых веществ.

«Следователями регионального СК произведен осмотр места происшествия, а также задержаны подозреваемые. В настоящее время проверяется их причастность на совершение иных преступлений на территории Саратовской области», — сообщает следствие.