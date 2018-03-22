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СУ СКР по Саратовской области сообщило новые подробности покушения на полицейских
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СУ СКР по Саратовской области сообщило новые подробности покушения на полицейских 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СУ СКР по Саратовской области сообщило новые подробности покушения на полицейскихВ СУ СКР по Саратовской области официально прокомментировали задержание двух мужчин, которых подозревают в покушении на жизнь сотрудников полиции и Росгвардии.
Как пояснили в ведомстве, в ходе расследования одного из уголовных дел стражи порядка назначили встречу с лицами, обладающими необходимой информацией. Вечером 21 марта сотрудники правоохранительных органов прибыли в условленное место, расположенное в 10 км от села Красный Яр Энгельсского района.
«Однако в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в СУ СКР.
Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство двух и более лиц и незаконного оборота взрывчатых веществ.
«Следователями регионального СК произведен осмотр места происшествия, а также задержаны подозреваемые. В настоящее время проверяется их причастность на совершение иных преступлений на территории Саратовской области», — сообщает следствие.
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