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СК попросил об аресте замглавы дальневосточной таможни
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СК попросил об аресте замглавы дальневосточной таможни 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости. Замглавы дальневосточной таможни предъявили обвинение во взятках, СК РФ просит об аресте — пресс-служба суда
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