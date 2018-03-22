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СК попросил об аресте замглавы дальневосточной таможни
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СК попросил об аресте замглавы дальневосточной таможни
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
. Замглавы дальневосточной таможни предъявили обвинение во взятках,
СК РФ
просит об аресте — пресс-служба суда
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