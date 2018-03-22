В Иркутской области охранника подозревают в убийстве напарника 

В Иркутской области сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии подозревают в том, что он застрелил напарника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
Инцидент произошел в 320 километрах от села Ербогачен Катангского района. Охранники поссорились, и один из них выстрелил в другого. Пострадавший умер на месте происшествия.
Подозреваемый пытался скрыться на автомобиле, но его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В пресс-службе Росгвардии уточнили, что ФГУП «Охрана» не входит в структуру ведомства.