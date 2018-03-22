В Иркутской области охранника подозревают в убийстве напарника

Инцидент произошел в 320 километрах от села Ербогачен Катангского района. Охранники поссорились, и один из них выстрелил в другого. Пострадавший умер на месте происшествия.

Подозреваемый пытался скрыться на автомобиле, но его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что ФГУП «Охрана» не входит в структуру ведомства.