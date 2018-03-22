В Уфе у экс-служащего УФСИН изъяли квартиру и гараж ценой 4,5 миллионов 

Октябрьский районный суд Уфы изъял у бывшего служащего УФСИН России по Башкирии недвижимость стоимостью 4,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
«Установлено, что в 2013 году мужчина приобрел четырехкомнатную квартиру площадью свыше 78 кв.м. и гараж в микрорайоне Зеленая Роща Уфы общей стоимостью около 4,5 млн рублей, — сообщила старший помощник прокурора РБ Гузель Масагутова. — При этом его официальных доходов было недостаточно для покупки дорогостоящей недвижимости. Он не смог доказать, на какие средства купил квартиру и гараж».
По словам Масагутовой, проверку соблюдения антикоррупционного законодательства надзорное ведомство провело после обнаружения в квартире чиновника расписок о выдаче займов почти на 9 млн рублей. Они обнаружены при обыске в рамках расследования уголовного дела, по которому сотрудник УФСИН России проходил свидетелем.
После этого прокуратура республики в судебном порядке добилась обращения в доход государства недвижимости бывшего служащего УФСИН.