В Уфе у экс-служащего УФСИН изъяли квартиру и гараж ценой 4,5 миллионов

Октябрьский районный суд Уфы изъял у бывшего служащего УФСИН России по Башкирии недвижимость стоимостью 4,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Установлено, что в 2013 году мужчина приобрел четырехкомнатную квартиру площадью свыше 78 кв.м. и гараж в микрорайоне Зеленая Роща Уфы общей стоимостью около 4,5 млн рублей, — сообщила старший помощник прокурора РБ Гузель Масагутова . — При этом его официальных доходов было недостаточно для покупки дорогостоящей недвижимости. Он не смог доказать, на какие средства купил квартиру и гараж».

По словам Масагутовой, проверку соблюдения антикоррупционного законодательства надзорное ведомство провело после обнаружения в квартире чиновника расписок о выдаче займов почти на 9 млн рублей. Они обнаружены при обыске в рамках расследования уголовного дела, по которому сотрудник УФСИН России проходил свидетелем.

После этого прокуратура республики в судебном порядке добилась обращения в доход государства недвижимости бывшего служащего УФСИН.