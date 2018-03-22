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Под Воронежем начальника угрозыска поймали на превышении полномочий
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Под Воронежем начальника угрозыска поймали на превышении полномочий 

Вести Воронеж 35 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Полицейский вломился в дом к человеку и избил его. Начальник уголовного розыска Панинского районного отдела полиции Андрей К. попал под статью о превышении должностных полномочий. По данным постановления облсуда, полицейского заподозрили в двух преступлениях — незаконном проникновении в жилище и превышении должностных полномочий с применением насилия. В суде страж порядка обжаловал меру пресечения, но безуспешно. Как минимум до 18 апреля сотрудник полиции пробудет под домашним арестом. К слову, прежний начальник уголовного розыска Панинского отдела полиции отбывает срок в 11 лет за торговлю героином. К уголовной ответственности Андрея К. привлекли 19 февраля. Как следует из материалов суда, страж порядка отказался признавать вину, заявив, что в деле «нет объективных данных, доказывающих его причастность к инкриминируемому деянию». Однако на Андрея К. указал потерпевший по делу, и свидетели, которые видели, как полицейский избивал человека. Оставаясь на свободе, страж порядка может угрожать и давить на свидетелей, обосновали необходимость домашнего ареста следователи СУ СКР Аннинского межрайонного следственного отдела. С ними согласился сначала Панинский районный суд, а позже областной. В СУ СКР корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили информации о расследовании дела в отношении сотрудника полиции по статьям о незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). — Следователи выполняют комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и сбора доказательств, — пояснила Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области. Историю с начальником районного уголовного розыска прокомментировали и в региональном ГУ МВД. — По результатам служебной проверки, данный сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. Вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел будет принят в соответствии с решением суда, — отметили в ведомстве. Прежний начальник уголовного розыска Панинского райотдела полиции Владимир Зубарев в сентябре 2017 года получил 11 лет тюрьмы за торговлю героином. Владимир Зубарев прославился, когда его в октябре 2016 года задержали после продажи наркотиков в Воронеже. Поимка полицейского проходила с погоней и стрельбой. Оксана Грибкова
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