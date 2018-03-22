Полёт в Чехию отменяется: инженера МУП ЧКТС задержали за получение откатов и изъяли пачки долларов 

В Челябинске силовики задержали инженера МУП ЧКТС по подозрению в получении откатов за заключение договоров. Проводятся обыски у него дома и на рабочем месте.
— При обыске у него дома обнаружили пачки валюты, — рассказал 74.ru. — По приблизительным подсчетам, там более 300 тысяч долларов. У него на руках был билет в Чехию на воскресенье. Собирался он туда на отдых или на ПМЖ — пока неясно.
В уголовном деле пока речь будет идти о двух откатах на 400 и 70 тысяч рублей. Предварительно их могут квалифицировать как получение взятки. Официальный комментарий следственного управления СК РФ региона пока не поступил.
74.ru следит за развитием ситуации.