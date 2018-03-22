Ещё
Полёт в Чехию отменяется: инженера МУП ЧКТС задержали за получение откатов и изъяли пачки долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полёт в Чехию отменяется: инженера МУП ЧКТС задержали за получение откатов и изъяли пачки долларов 

74.ru 1 час назад
В Челябинске силовики задержали инженера МУП ЧКТС по подозрению в получении откатов за заключение договоров. Проводятся обыски у него дома и на рабочем месте.
— При обыске у него дома обнаружили пачки валюты, — рассказал 74.ru. — По приблизительным подсчетам, там более 300 тысяч долларов. У него на руках был билет в Чехию на воскресенье. Собирался он туда на отдых или на ПМЖ — пока неясно.
В уголовном деле пока речь будет идти о двух откатах на 400 и 70 тысяч рублей. Предварительно их могут квалифицировать как получение взятки. Официальный комментарий следственного управления СК РФ региона пока не поступил.
74.ru следит за развитием ситуации.
74.ru: последние новости
Александр Бастрыкин уволил сотрудников Следственного комитета Челябинской области после жалобы южноуральцев За смерть ребёнка в ледовом городке на Южном Урале ответят строители и чиновники Водителя бензовоза отправили в колонию за смертельное ДТП со скорой на Южном Урале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1193
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке181
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом39
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение