Экс-депутата Госдумы задержали в Москве

По данным полиции, Варшавский с несколькими соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого была отозвана лицензия в 2015 году, передает РИА «Новости»

Между предприятием, владельцем которого являлся Варшавский, «и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил».

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество». Варшавский задержан, решается вопрос о мере пресечения.