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Экс-депутата Госдумы задержали в Москве
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Экс-депутата Госдумы задержали в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский; он подозревается в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 миллиардов рублей рублей, принадлежащих коммерческому банку», — сообщила Волк.
По данным полиции, Варшавский с несколькими соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого была отозвана лицензия в 2015 году, передает РИА «Новости».
Между предприятием, владельцем которого являлся Варшавский, «и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил».
Возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество». Варшавский задержан, решается вопрос о мере пресечения.
Ранее сообщалось о предъявлении обвинения в мошенничестве экс-члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву.
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