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Бывший сотрудник станции переливания крови в Екатеринбурге осужден за мошенничество на 2 миллиона
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Бывший сотрудник станции переливания крови в Екатеринбурге осужден за мошенничество на 2 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, Денинский районный суд признал бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка ГБУЗ «Областная станция переливания крови» Дмитрия Глебова и руководителя ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг» Алексея Копьева виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
Суд установил, что с октября 2014 по октябрь 2015 года заместитель главного врача станции, ныне скончавшийся, а также обвиняемые вступили в сговор. Медицинское учреждение заключило фиктивные договоры на поставку запчастей для центрифуг, хотя у фирм даже не было технических возможность для выполнения контракта и выполнять они его не собирались. Таким образом подсудимые похитили у станции переливания крове более 2 миллионов рублей.
Ленинский районный суд назначил Глебову 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Копьеву — 4,5 года условно с испытательным сроком на 5 лет, и штраф размере 100 тысяч рублей. Также суд удовлетворил о взыскании с подсудимых свыше 2 миллионов рублей по гражданскому иску.
«В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор суда, даст ему оценку на предмет наличия оснований для обжалования или отсутствия таковых», — прокомментировали в прокуратуре.
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 Ещё 2 источника 
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