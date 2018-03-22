Бывший сотрудник станции переливания крови в Екатеринбурге осужден за мошенничество на 2 миллиона

По данным ведомства, Денинский районный суд признал бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка ГБУЗ «Областная станция переливания крови» Дмитрия Глебова и руководителя ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг» Алексея Копьева виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что с октября 2014 по октябрь 2015 года заместитель главного врача станции, ныне скончавшийся, а также обвиняемые вступили в сговор. Медицинское учреждение заключило фиктивные договоры на поставку запчастей для центрифуг, хотя у фирм даже не было технических возможность для выполнения контракта и выполнять они его не собирались. Таким образом подсудимые похитили у станции переливания крове более 2 миллионов рублей.

Ленинский районный суд назначил Глебову 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Копьеву — 4,5 года условно с испытательным сроком на 5 лет, и штраф размере 100 тысяч рублей. Также суд удовлетворил о взыскании с подсудимых свыше 2 миллионов рублей по гражданскому иску.