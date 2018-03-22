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Александр Бастрыкин уволил сотрудников Следственного комитета Челябинской области после жалобы южноуральцев
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Александр Бастрыкин уволил сотрудников Следственного комитета Челябинской области после жалобы южноуральцев 

74.ru 35 минут назад
Фото: 74.ru
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
На очередном личном приеме в столице Александр Бастрыкин выслушал десять жителей России, в том числе жительницу Златоуста, ребенок которой погиб в городской больнице. По данному факту следственными органами было принято решение о возбуждении уголовных дел о причинении смерти по неосторожности, однако родители уверены, что смерть ребенка можно было предотвратить.
Александр Бастрыкин выслушал доводы заявительницы и потребовал объяснений со стороны следователей, в производстве которых находились материалы, сотрудников ведомства, осуществлявших процессуальный контроль над расследованием, и вышестоящих руководителей. По поручению председателя комитета жалобы на ненадлежащее расследование материалов и доводы заявителей будут проверены в центральном аппарате СК России. По результатам приема Александр Бастрыкин уволил ряд должностных лиц следственных управлений по Челябинской области.
— С пришедшими сюда людьми нас объединяет стремление к торжеству закона и справедливости, которое со стороны следователя Следственного комитета России не должно ограничиваться самим фактом возбуждения уголовного дела, — напомнил Александр Бастрыкин. — Возбудить — это полдела. Если состав налицо, нужно тщательно расследовать: установить все обстоятельства и виновников преступления, собрать весомую доказательственную базу.
В ведомстве добавили, что подобные случаи — исключение из сложившейся практики. Работа по приему граждан постоянно проводится в региональных следственных подразделениях, в большинстве из них налажен диалог с обществом, своевременно выявляются проблемные вопросы, принимаются своевременные меры реагирования, оказывается помощь пострадавшим.
Официальный представитель Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков пообещал корреспонденту 74.ru чуть позже сообщить подробности прошедших увольнений в ведомстве, взяв паузу для уточнения ситуации.
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