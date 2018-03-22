Александр Бастрыкин уволил сотрудников Следственного комитета Челябинской области после жалобы южноуральцев

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На очередном личном приеме в столице Александр Бастрыкин выслушал десять жителей России , в том числе жительницу Златоуста , ребенок которой погиб в городской больнице. По данному факту следственными органами было принято решение о возбуждении уголовных дел о причинении смерти по неосторожности, однако родители уверены, что смерть ребенка можно было предотвратить.

Александр Бастрыкин выслушал доводы заявительницы и потребовал объяснений со стороны следователей, в производстве которых находились материалы, сотрудников ведомства, осуществлявших процессуальный контроль над расследованием, и вышестоящих руководителей. По поручению председателя комитета жалобы на ненадлежащее расследование материалов и доводы заявителей будут проверены в центральном аппарате СК России . По результатам приема Александр Бастрыкин уволил ряд должностных лиц следственных управлений по Челябинской области

— С пришедшими сюда людьми нас объединяет стремление к торжеству закона и справедливости, которое со стороны следователя Следственного комитета России не должно ограничиваться самим фактом возбуждения уголовного дела, — напомнил Александр Бастрыкин. — Возбудить — это полдела. Если состав налицо, нужно тщательно расследовать: установить все обстоятельства и виновников преступления, собрать весомую доказательственную базу.

В ведомстве добавили, что подобные случаи — исключение из сложившейся практики. Работа по приему граждан постоянно проводится в региональных следственных подразделениях, в большинстве из них налажен диалог с обществом, своевременно выявляются проблемные вопросы, принимаются своевременные меры реагирования, оказывается помощь пострадавшим.