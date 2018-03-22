Наркополицейских наказали за «крышевание» бизнесменов

Как установил Дзержинский районный суд, в апреле 2016 года двое сотрудников «Грома» решили улучшить свое материальное положение. Для этого они начали шантажировать лиц, нелегально занимающихся оформлением медицинских книжек. В качестве подельников злоумышленники привлекли двоих коллег.

15 апреля 2016 года под видом покупателей медкнижек сотрудники Г. и З. прибыли к дому одного из потерпевших в Дзержинском районе Новосибирска и представились сотрудниками уголовного розыска, предъявив служебные удостоверения. После этого они запугали жертву и надели на него наручники.

«За прекращение якобы проводившихся следственных и оперативных мероприятий злоумышленники потребовали от потерпевших 400 тысяч рублей, а за дальнейшее покровительство и непривлечение к уголовной ответственности потребовали еженедельно передавать 25 тысяч рублей», — рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин . По этой схеме злоумышленникам удалось похитить за три месяца 700 тысяч рублей.

В августе один из потерпевших перестал платить и стал уклоняться от встреч. Тогда силовики Г., З., С. и Д. под видом клиентов выманили «провинившегося» и стали угрожать, нанося побои. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал подельникам 9300 рублей и ключи от своего автомобиля стоимостью 470 тысяч рублей.

В зависимости от роли и степени участия каждого вымогатели признаны виновными в совершении мошенничества (ч.3 ст.159 УК РФ) и вымогательстве с применением насилия, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, в, г» ч.2 ст.163 УК РФ). Суд приговорил гражданина Г. к 3 годам 8 месяцам лишения свободы, З. — к 2 годам 6 месяцам (условно с испытательным сроком 2,5 года), С. — к 3 годам 3 месяцам, Д. — к 2 годам 6 месяцам.