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«Соцработники» украли у московского пенсионера более миллиона рублей
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«Соцработники» украли у московского пенсионера более миллиона рублей 

Свободная пресса 2 часа назад
Мошенники украли у 88-летнего жителя российской столицы более миллиона рублей.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, преступление было совершено днём 20 марта.
Со слов пострадавшего, примерно в 13:50 мск в его квартиру пришли две женщины и представились сотрудницами Управления социальной защиты населения.
Не подозревая никакого подвоха, мужчина пустил их в квартиру. После непродолжительной беседы женщины ушли. А через некоторое время пожилой москвич обнаружил пропажу крупной суммы денег.
Уже установлено, что дома пенсионер хранил 1,2 млн рублей, которые и похитили мошенницы.
Полицейским удалось восстановить картину произошедшего с помощью камеры видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».
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