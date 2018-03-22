«Соцработники» украли у московского пенсионера более миллиона рублей

Мошенники украли у 88-летнего жителя российской столицы более миллиона рублей.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , преступление было совершено днём 20 марта.

Со слов пострадавшего, примерно в 13:50 мск в его квартиру пришли две женщины и представились сотрудницами Управления социальной защиты населения.

Не подозревая никакого подвоха, мужчина пустил их в квартиру. После непродолжительной беседы женщины ушли. А через некоторое время пожилой москвич обнаружил пропажу крупной суммы денег.

Уже установлено, что дома пенсионер хранил 1,2 млн рублей, которые и похитили мошенницы.

Полицейским удалось восстановить картину произошедшего с помощью камеры видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

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