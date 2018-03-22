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В Саратове при задержании подозреваемых ранение получил полицейский
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В Саратове при задержании подозреваемых ранение получил полицейский 

ТАСС 1 час назад
САРАТОВ, 22 марта. /ТАСС/. Полицейский ранен при задержании подозреваемых в особо тяжком преступлении в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГУ МВД региона.
"В Энгельсском районе Саратовской области в районе села Красный Яр сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в особо тяжком преступлении: житель города Саратова 1963 года рождения и житель города Энгельса 1978 года рождения. При задержании сотруднику полиции 1989 года рождения, были причинены ранения различной степени тяжести, он был госпитализирован", — уточнили в ГУ МВД области.
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