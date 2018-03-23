У оскорбивших мэра в Магадане изъяли телефоны

В Магадане у подозреваемых в оскорблении мэра изъяли мобильные телефоны

По версии следствия, с 4 декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года ряд жителей Магадана в программе What’s Аpp, "желая публично унизить честь и достоинство" мэра города, с помощью своих телефонов под псевдонимами разместили в группах мессенджера сообщения, содержащие оскорбления Гришана.