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Бывшему сотруднику СОБРа запросили 7 лет колонии за разбои и грабежи
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Бывшему сотруднику СОБРа запросили 7 лет колонии за разбои и грабежи 

Волга Ньюс 1 час назад
Уголовное дело Гундорова было выделено в отдельное производство из дела так называемой банды Алексеева, которая, по версии правоохранителей, занималась отъемом денег у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Согласно показаниям подсудимого, он участвовал в трех похищениях. Последнюю жертву — жителя Самары Алексея Кирова — преступники фактически пытали с цель узнать ПИН-код банковской карты. Он и заявил в полицию о случившемся.
После ареста в мае 2016 года, подсудимый заключил соглашение со следствием, в рамках которого дал признательные показания, в том числе изобличающие других участников группы.
Выступая перед судом, государственный обвинитель заявил, что подсудимый в полном объеме исполнил условия соглашения. Также было отмечено, что отягчающим вину обстоятельством является то, что он совершал преступления, прикрываясь служебным удостоверением. Однако имеющиеся у Гундорова служебные награды зачтены как обстоятельства, положительно характеризующие его личность.
В результате гособвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Потерпевший Киров высказался за то, чтобы наказание было максимально строгим, так как он, на себе испытав его жестокость, считает Гундорова расчетливым преступником и в его искреннее раскаяние не верит.
Защита же просила учесть, что благодаря деятельному раскаянию обвиняемого был установлен руководитель ОПГ и один из ее членов задержан. А также что он ранее не судим и имеет двух малолетних детей.
Федеральный судья Михаил Кондаков удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
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