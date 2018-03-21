В Орле пенсионерка отдала 40 тысяч за несуществующее ДТП

С заявлением о мошенничестве в дежурную часть полиции Заводского района областного центра обратилась местная жительница.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил незнакомец и, представившись близким родственником из Москвы , сообщил, что едет к ней в гости. Через некоторое время он перезвонил и рассказал, что попал в ДТП. Чтобы избежать наказания, ему необходимо заплатить 40 тысяч рублей.

Несмотря на то, что родственник звонил с незнакомого номера, пенсионерка поверила ему и перечислила деньги. Причём недостающую сумму она заняла у соседей.

Через некоторое время пожилая женщина стала волноваться и позвонила родственнику, который как выяснилось, никуда не ездил. Мужчина посоветовал пенсионерке обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемых.