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В Орле пенсионерка отдала 40 тысяч за несуществующее ДТП
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В Орле пенсионерка отдала 40 тысяч за несуществующее ДТП 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
С заявлением о мошенничестве в дежурную часть полиции Заводского района областного центра обратилась местная жительница.
Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил незнакомец и, представившись близким родственником из Москвы, сообщил, что едет к ней в гости. Через некоторое время он перезвонил и рассказал, что попал в ДТП. Чтобы избежать наказания, ему необходимо заплатить 40 тысяч рублей.
Несмотря на то, что родственник звонил с незнакомого номера, пенсионерка поверила ему и перечислила деньги. Причём недостающую сумму она заняла у соседей.
Через некоторое время пожилая женщина стала волноваться и позвонила родственнику, который как выяснилось, никуда не ездил. Мужчина посоветовал пенсионерке обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемых.
Сообщение В Орле пенсионерка отдала 40 тысяч за несуществующее ДТП появились сначала на РИА 57.
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