Семья Глушкова воздержится от заявлений на время расследования его смерти

"Мы, семья Глушкова, благодарны за те слова поддержки, которые получили… Мы опустошены потерей Николая и скорбим. Мы сотрудничаем с подразделением контртеррористической полиции в расследовании. Мы не будем делать заявлений на этой стадии расследования. Мы также просим представителей британских и иностранных СМИ уважать наше право на частную жизнь", — говорится в заявлении.