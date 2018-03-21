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Семья Глушкова воздержится от заявлений на время расследования его смерти
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Семья Глушкова воздержится от заявлений на время расследования его смерти 

РИА Новости 2 часа назад
ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Семья скончавшегося в Лондоне экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова воздержится от заявлений на время расследования происшествия и просит СМИ уважать право на частную жизнь, говорится в заявлении семьи, которое распространил Скотланд-Ярд.
"Мы, семья Глушкова, благодарны за те слова поддержки, которые получили… Мы опустошены потерей Николая и скорбим. Мы сотрудничаем с подразделением контртеррористической полиции в расследовании. Мы не будем делать заявлений на этой стадии расследования. Мы также просим представителей британских и иностранных СМИ уважать наше право на частную жизнь", — говорится в заявлении.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой». При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
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