Число сообщений о преступлениях в отношении детей выросло в Подмосковье на 18% за год

В среду в ведомстве прошло заседание консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также по вопросам профилактики преступлений и актуальных проблем реализации и защиты личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В 2017 году в следственные подразделения ГСУ СК России по Московской области поступило 1353 сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, что на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года (1142), по результатам их рассмотрения возбуждено 543 уголовных дела, что также превышает на 16% показатель 2016 года, когда таких дел было 467», — говорится в сообщении.

В заседании под председательством замруководителя ГСУ СК РФи по Московской области Виталия Ткачева приняли участие: уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова , депутат Мособлдумы, член комитета по вопросам образования, культуры и туризма Татьяна Сердюкова, замминистра образования Подмосковья Людмила Овечкина, исполняющая обязанности руководителя третьего отдела управления процессуального контроля Светлана Линденер, замруководителя организационно-контрольного отдела Татьяна Красавина

Ткачев, открывая совещание, подчеркнул, что работа по выявлению, пресечению и профилактике преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также расследование уголовных дел этой категории является одним из приоритетных направлений деятельности ГСУ СК России по Московской области.

Корме того, в целях обеспечения выполнения возложенных на следственные органы задач, в том числе по профилактике преступности налажено взаимодействие с правительством Московской области . Для соблюдения и защиты прав граждан, в том числе детей, в прошлом году заключены соглашения о взаимодействии с уполномоченным по правам человека и уполномоченным по правам ребенка в Московской области.

«Сотрудники ГСУ СК России по Московской области на постоянной основе принимают участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних, где рассматриваются наиболее проблемные вопросы, связанные с преступностью несовершеннолетних и в отношении них. По всем уголовным делам в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления», — подчеркивается в материале.

Ежегодно в ГСУ СК России по Подмосковью разрабатывается и реализуется программа профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. В рамках данной программы, следственными подразделениями на регулярной основе проводилась профилактическая работа в образовательных учреждениях и соцучреждениях для несовершеннолетних, осуществлялись выезды в подшефные детские дома, кадетский корпус СК России, где осуществлялись беседы с воспитанниками и кадетами.

Также в образовательных учреждениях сотрудниками следственных отделов проводились лекции по вопросам предупреждения преступлений, правонарушений и иных несчастных случаев с детьми.

«Подведя итоги совещания Виталий Ткачев отметил, что в ГСУ СК России по Московской области проводится значительные мероприятия, направленные на профилактику происшествий с участием несовершеннолетних и преступлений в отношении них, особенно касающихся детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта работа будет продолжена и в дальнейшем, принимаемые совместно с другими органами профилактики комплексные меры реагирования», — заключается в материале.