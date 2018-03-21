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В Воронежской области вынесен приговор братьям, избившим дорожных инспекторов
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В Воронежской области вынесен приговор братьям, избившим дорожных инспекторов 

Вести Воронеж 56 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Александра Чередникова заключили под стражу в зале суда, его брату Дмитрию назначили 2,5 года условно. Калачеевский районный суд вынес приговор двум братьям, напавшим на сотрудников ГИБДД. В декабре прошлого года полицейские остановили подозрительное авто для проверки документов. В машине были двое братьев — Александр и Дмитрий Чередниковы. Оба были пьяны, к тому же Александр, сидевший за рулём, уже был лишён водительских прав. Сначала братья попытались скрыться от сотрудников ГИБДД, а потом, когда их догнали, затеяли драку и побили стражей порядка. Молодых людей объявили в розыск. Позже они сами явились в местный отдел с чистосердечным признанием. И компенсировали полицейским причинённый вред здоровью.
Обвиняемые попросили суд о рассмотрении уголовного дела в особом порядке: — Вину признаю, ваша честь, в содеянном полностью раскаиваюсь, такого больше не повторится, прошу строго не наказывать. — Путём частичного сложения наказаний назначить Чередникову Александру Александровичу окончательное наказание два года один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Александра Чередникова заключили под стражу в зале суда. А его брату Дмитрию назначили 2,5 года условно. Суд счёл его инвалидность смягчающим обстоятельством.
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