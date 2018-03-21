Мужчину осудили за дерзкую попытку ограбления в Вологодской области 

Вооруженный ножом житель Вологодской области попытался ограбить пенсионерку, к которой пришел в гости вместе с подругой. По решению суда 54‐летнего мужчину приговорили к тюремному заключению, сообщило ИА FlashNord.
Нетрезвый житель Вологды совершил преступление в августе 2017, когда с подругой пришел в гости к пожилой женщине. Позже его знакомая ушла домой.
Мужчина вооружился кухонным ножом и под угрозой его применения потребовал деньги. Испугавшись, женщина согласилась отдать первую полученную пенсию, но злоумышленник нанес ей не менее восьми ударов ножом
пресс-служба
СУ СКР по Вологодской области.
Пострадавшая сумела выбежать из квартиры. Благодаря оперативности врачей, пенсионерку удалось спасти.
Преступника приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.