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Мужчину осудили за дерзкую попытку ограбления в Вологодской области
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Мужчину осудили за дерзкую попытку ограбления в Вологодской области 

360tv.ru 1 час назад
Вооруженный ножом житель Вологодской области попытался ограбить пенсионерку, к которой пришел в гости вместе с подругой. По решению суда 54‐летнего мужчину приговорили к тюремному заключению, сообщило ИА FlashNord.
Нетрезвый житель Вологды совершил преступление в августе 2017, когда с подругой пришел в гости к пожилой женщине. Позже его знакомая ушла домой.
Мужчина вооружился кухонным ножом и под угрозой его применения потребовал деньги. Испугавшись, женщина согласилась отдать первую полученную пенсию, но злоумышленник нанес ей не менее восьми ударов ножом
пресс-служба
СУ СКР по Вологодской области.
Пострадавшая сумела выбежать из квартиры. Благодаря оперативности врачей, пенсионерку удалось спасти.
Преступника приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.
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