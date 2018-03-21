Арест анархисту Филинкову продлен до лета

Анархист Виктор Филинков останется под домашним арестом до 22 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга . Соответствующее решение было принято Дзержинским районным судом города 21 марта.

Адвокаты обвиняемого просили об изменение меры пресечения, однако их ходатайство было отклонено.

Напомним, Филинков был арестован по подозрению в террористической деятельности. По версии следствия, он состоял в межрегиональной конспиративной группе анархистов, участники которой нападали на представителей власти и сотрудников силовых структур.