Арест анархисту Филинкову продлен до лета 

Анархист Виктор Филинков останется под домашним арестом до 22 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Соответствующее решение было принято Дзержинским районным судом города 21 марта.
Адвокаты обвиняемого просили об изменение меры пресечения, однако их ходатайство было отклонено.
Напомним, Филинков был арестован по подозрению в террористической деятельности. По версии следствия, он состоял в межрегиональной конспиративной группе анархистов, участники которой нападали на представителей власти и сотрудников силовых структур.