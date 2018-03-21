Две сотрудницы УФСИН России по Самарской области задержали преступника 

Девушки не отступились, вызвали полицию, и вскоре подозрительный субъект был задержан. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Оказалось, что задержали его сотрудницы УФСИН России по Самарской области Ольга Климова и Светлана Свар. В тот день они проверяли подопечного (то есть осужденного), который работал в том самом магазине, где им повстречался грабитель.
Мужчина оказался неоднократно судимым, в тот день он пытался унести в своей куртке продуктов стоимостью несколько тысяч рублей.
"Недавно на имя начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова пришло благодарственное письмо от директора магазина, так и стало известно о произошедшем, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Обе девушки по службе характеризуются исключительно с положительной стороны, а за проявленную смелость и бдительность будут обязательно поощрены".