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Две сотрудницы УФСИН России по Самарской области задержали преступника
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Две сотрудницы УФСИН России по Самарской области задержали преступника 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Девушки не отступились, вызвали полицию, и вскоре подозрительный субъект был задержан. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Оказалось, что задержали его сотрудницы УФСИН России по Самарской области Ольга Климова и Светлана Свар. В тот день они проверяли подопечного (то есть осужденного), который работал в том самом магазине, где им повстречался грабитель.
Мужчина оказался неоднократно судимым, в тот день он пытался унести в своей куртке продуктов стоимостью несколько тысяч рублей.
"Недавно на имя начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова пришло благодарственное письмо от директора магазина, так и стало известно о произошедшем, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Обе девушки по службе характеризуются исключительно с положительной стороны, а за проявленную смелость и бдительность будут обязательно поощрены".
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