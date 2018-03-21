Две сотрудницы УФСИН России по Самарской области задержали преступника

Девушки не отступились, вызвали полицию, и вскоре подозрительный субъект был задержан. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Мужчина оказался неоднократно судимым, в тот день он пытался унести в своей куртке продуктов стоимостью несколько тысяч рублей.