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Депутат связал бездомных собак с «делом Слуцкого»
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Путин выступит со срочным обращением

Депутат связал бездомных собак с «делом Слуцкого» 

Рамблер 35 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Поздняков ответил на вопрос о возможности введения ответственности за сексуальные домогательства предложением усыплять бездомных собак.
В интервью корреспонденту «Ленты.ру» член парламентской комиссии по этике, ответив на десяток вопросов о «деле Слуцкого» и, должно быть, устав от них, рассказал о своем отношении к бездомным животным.
Журналистка спросила Позднякова, как он относится к инициативе дополнить законопроект о равных правах мужчин и женщин положением об ответственности за сексуальные домогательства.
«Вчера ко мне на улице подошел парнишка лет 18-20, подскочил ко мне и спрашивает: "Как вы относитесь к бездомным собакам?"», — ответил он.
По словам депутата, молодому человеку он объяснил, что животных лучше усыплять, а деньги, которые тратятся на них сейчас, израсходовать на людей без определенного места жительства, которых могли незаконно лишить жилья.
Ранее комиссия Госдумы по этике приняла решение, что в поведении депутата Леонида Слуцкого в отношении журналисток, обвинивших его в сексуальных домогательствах, не было каких-либо «нарушений».
 Ещё 70 источников 
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