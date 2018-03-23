Депутат связал бездомных собак с «делом Слуцкого»

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Поздняков ответил на вопрос о возможности введения ответственности за сексуальные домогательства предложением усыплять бездомных собак.

В интервью корреспонденту «Ленты.ру» член парламентской комиссии по этике, ответив на десяток вопросов о «деле Слуцкого» и, должно быть, устав от них, рассказал о своем отношении к бездомным животным.

Журналистка спросила Позднякова, как он относится к инициативе дополнить законопроект о равных правах мужчин и женщин положением об ответственности за сексуальные домогательства.

«Вчера ко мне на улице подошел парнишка лет 18-20, подскочил ко мне и спрашивает: "Как вы относитесь к бездомным собакам?"», — ответил он.

По словам депутата, молодому человеку он объяснил, что животных лучше усыплять, а деньги, которые тратятся на них сейчас, израсходовать на людей без определенного места жительства, которых могли незаконно лишить жилья.

Ранее комиссия Госдумы по этике приняла решение, что в поведении депутата Леонида Слуцкого в отношении журналисток, обвинивших его в сексуальных домогательствах, не было каких-либо «нарушений».