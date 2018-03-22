Опубликованы кадры перестрелки силовиков и бандитов в Саратовской области 

В результате спецоперации трассе Саратов — Маркс пострадали сотрудники правоохранительных органов.
Сотрудники правоохранительных органов пострадали в ходе спецоперации в поселке Красный Яр в Саратовской области.
ЧП произошло на трассе Саратов — Маркс. Известно, что один из силовиков был ранен в результате взрыва неустановленного устройства. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Территория оцеплена. На месте инцидента работают правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.