Опубликованы кадры перестрелки силовиков и бандитов в Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов пострадали в ходе спецоперации в поселке Красный Яр в Саратовской области

ЧП произошло на трассе Саратов — Маркс. Известно, что один из силовиков был ранен в результате взрыва неустановленного устройства. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Территория оцеплена. На месте инцидента работают правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.