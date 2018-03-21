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Вынесен приговор экс-начальнику орского СИЗО и его подчиненному
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Вынесен приговор экс-начальнику орского СИЗО и его подчиненному 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Шнайдер проведет в колонии общего режима два года, Симоненко — четыре года. Напомним, изначально Виталию Симоненко предъявили обвинение в совершении преступлений по двум статьям: превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее СК счел, что у него не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью.
Правозащитники посчитали приговор слишком мягким, заявив, что суд проигнорировал обстоятельства смерти осужденного. Приговор будет обжалован, пояснили в комитете.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Шнайдер признал вину. Инцидент произошел еще в 2013 году. Осужденный Виталий Ткачук был прикомандирован к СИЗО из колонии-поселения в качестве хозработника. Эксперт-криминалист установил, что мужчина скончался от «неоднократных ударов тупым твердым предметом», сами задержанные заявили, что на него якобы упала доска.
«Вот только судя по характеру и количеству повреждений, доска эта падала несколько раз…», — отметили в комитете.
В СИЗО неоднократно уверяли, что мужчина получил травму на производстве.
Фото: pytkam.net
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