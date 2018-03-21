Вынесен приговор экс-начальнику орского СИЗО и его подчиненному

Шнайдер проведет в колонии общего режима два года, Симоненко — четыре года. Напомним, изначально Виталию Симоненко предъявили обвинение в совершении преступлений по двум статьям: превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее СК счел, что у него не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью.

Правозащитники посчитали приговор слишком мягким, заявив, что суд проигнорировал обстоятельства смерти осужденного. Приговор будет обжалован, пояснили в комитете.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Шнайдер признал вину. Инцидент произошел еще в 2013 году. Осужденный Виталий Ткачук был прикомандирован к СИЗО из колонии-поселения в качестве хозработника. Эксперт-криминалист установил, что мужчина скончался от «неоднократных ударов тупым твердым предметом», сами задержанные заявили, что на него якобы упала доска.

«Вот только судя по характеру и количеству повреждений, доска эта падала несколько раз…», — отметили в комитете.

В СИЗО неоднократно уверяли, что мужчина получил травму на производстве.

Фото: pytkam.net