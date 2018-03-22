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СКР возбудил дело после нападения националистов на РЦНК в Киеве
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СКР возбудил дело после нападения националистов на РЦНК в Киеве 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения украинских националистов на Российский центр науки и культуры в Киеве, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным следствия, 17 февраля 2017 года активисты украинской группировки «С14» и националистической организации «Организация украинских националистов» (запрещена в России — прим. ред.) проникли в помещение центра и разрисовали стены антироссийскими надписями. Кроме того, они разбили экспозицию, сожгли российский флаг и закидали учреждение камнями.
Уголовные дела заведены по статьям «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой» и «Надругательство над государственным флагом Российской Федерации».
Петренко отметила, что уже установлены личности нескольких лиц, принимавших участие в погроме.
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