Оренбургские тюремщики запытали заключенного до смерти и сели сами

Тюремщиков признали виновными в превышении должностных полномочий. Шнайдер получил два года колонии общего режима , Симоненко — четыре года. Оба также лишены права работать в системе ФСИН.

«Мы считаем приговор мягким. На наш взгляд, суд не учел ни степень общественной опасности совершенного осужденными деяния, ни их поведение после совершенного преступления», — прокомментировал юрист «Комитета против пыток» Вячеслав Дюндин.

По данным «Комитета против пыток», подсудимые применяли насилие в отношении троих осужденных, один из них, Владимир Ткачук , скончался. Как установило следствие, 5 сентября 2013 года заключенный Ткачук был доставлен в больницу Орска из следственного изолятора с телесными повреждениями. Поначалу сотрудники спецучреждения заявили, что травмы головы он получил в результате несчастного случая.

Следователь шесть раз выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, отметили в «Комитете против пыток», куда обратилась мать погибшего Надежда Чертовских. Женщине заявляли, что ее сын получил травму в результате падения на него доски.