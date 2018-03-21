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Оренбургские тюремщики запытали заключенного до смерти и сели сами
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Оренбургские тюремщики запытали заключенного до смерти и сели сами 

Lenta.ru 2 часа назад
В Орске суд вынес приговор исполняющему обязанности начальника СИЗО-2 Оренбургской области Евгению Шнайдеру и начальнику оперативного отдела спецучреждения Виталию Симоненко, избившим до смерти 24-летнего осужденного. Об этом в среду, 21 марта, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Тюремщиков признали виновными в превышении должностных полномочий. Шнайдер получил два года колонии общего режима, Симоненко — четыре года. Оба также лишены права работать в системе ФСИН.
«Мы считаем приговор мягким. На наш взгляд, суд не учел ни степень общественной опасности совершенного осужденными деяния, ни их поведение после совершенного преступления», — прокомментировал юрист «Комитета против пыток» Вячеслав Дюндин.
По данным «Комитета против пыток», подсудимые применяли насилие в отношении троих осужденных, один из них, Владимир Ткачук, скончался. Как установило следствие, 5 сентября 2013 года заключенный Ткачук был доставлен в больницу Орска из следственного изолятора с телесными повреждениями. Поначалу сотрудники спецучреждения заявили, что травмы головы он получил в результате несчастного случая.
Следователь шесть раз выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, отметили в «Комитете против пыток», куда обратилась мать погибшего Надежда Чертовских. Женщине заявляли, что ее сын получил травму в результате падения на него доски.
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