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Савченко задержали в Раде
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Савченко задержали в Раде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в здании парламента страны, сообщает РИА «Новости».
По данным украинских СМИ, ее в настоящий момент ведут в Службу безопасности Украины (СБУ).
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