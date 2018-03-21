Полиция задержала женщину, в пьяном бреду «заминировавшую» Верховную Раду 

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.
Вечером 20 марта в дежурную часть Печерского управления полиции поступило анонимное сообщение о том, что здание Верховной Рады заминировано. Сотрудники управления государственной охраны обследовали помещения, а специалисты взрывотехнической службы полиции — прилегающую территорию. Взрывчатых веществ и устройств они не обнаружили.
«39-летняя жительница Киевской области звонила по спецлинии 102 в состоянии алкогольного опьянения, специальный прибор показал 1,4 промилле. Мобильный телефон, с которого совершен звонок, изъят. Решается вопрос об объявлении подозрения женщине за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)», — говорится в сообщении.
За ложное сообщение о минировании украинского парламента женщине, которая неоднократно попадалась на таких нарушениях, грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внефракционный депутат Надежда Савченко собиралась устроить теракт в здании Верховной Рады. 22 марта Регламентный комитет ВР рассмотрит представление ГПУ об аресте Савченко.