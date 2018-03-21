Полиция задержала женщину, в пьяном бреду «заминировавшую» Верховную Раду

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

Вечером 20 марта в дежурную часть Печерского управления полиции поступило анонимное сообщение о том, что здание Верховной Рады заминировано. Сотрудники управления государственной охраны обследовали помещения, а специалисты взрывотехнической службы полиции — прилегающую территорию. Взрывчатых веществ и устройств они не обнаружили.

«39-летняя жительница Киевской области звонила по спецлинии 102 в состоянии алкогольного опьянения, специальный прибор показал 1,4 промилле. Мобильный телефон, с которого совершен звонок, изъят. Решается вопрос об объявлении подозрения женщине за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)», — говорится в сообщении.

За ложное сообщение о минировании украинского парламента женщине, которая неоднократно попадалась на таких нарушениях, грозит от двух до шести лет лишения свободы.