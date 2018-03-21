В Орске за жестокость осуждены бывшие руководители СИЗО-2

Орске Советский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику СИЗО-2 Евгению Шнайдеру и начальнику оперативного отдела Виталию Симоненко . Бывшие сотрудники ФСИН признаны виновными по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Громкая история началась еще в 2013 году, когда скончался один из осужденных. По официальной версии, на него упала тяжелая доска, в результате чего и наступила смерть. Однако позже удалось обнаружить, что причина смети криминальная: мужчину серьезно избили. Дело пытались замять, в возбуждении уголовного дела отказывали шесть раз. Права осужденных, над которыми издевались в СИЗО, отстаивали юристы Комитета против пыток.

Наконец в 2018 году поставлена точка в громкой истории. Бывший начальник СИЗО-2 проведет в исправительной колонии общего режима 4 года. Кроме того, он лишен звания «майор внутренней службы» и в течение 2 лет не сможет занимать должности в органах ФСИН. Второй фигурант по решению суда проведет в колонии один год. И столько же не сможет работать в системе ФСИН.