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Экс-гендиректора Фонда капремонта Курской области подозревают в получении взятки
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Экс-гендиректора Фонда капремонта Курской области подозревают в получении взятки 

ТАСС 1 час назад
КУРСК, 21 марта. /ТАСС/. Следственный отдел по Центральному административному округу Курска СУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора регионального Фонда капитального ремонта по подозрению в получении взятки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следственным отделом по Центральному административному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере за незаконные действия», — сказали в пресс-службе СУ СК по региону.
Как уточнили ТАСС в ведомстве, с февраля по август 2016 года генеральный директор Фонда получил взятку в виде «незаконной услуги по ремонту трех объектов его личной недвижимости» на сумму более 150 тыс. рублей.
"Взятка получена подозреваемым за общее покровительство двум фирмам при выполнении ими капремонтов многоквартирных домов. Будем разбираться конкретно, были ли конкретные просьбы, действия предприняты", — добавил собеседник агентства.
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