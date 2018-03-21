Суд в Петербурге продлил домашний арест фигурантов дела «Зеоры»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 21 марта. / ТАСС /. Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение о продлении домашнего ареста создателей и руководителей тренинговой организации «Зеора» Ольги и Виктора Маркеловых . Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, такое решение суд принял несмотря на то, что Виктор Маркелов ранее исчез из квартиры, в которой находился под домашним арестом.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ольги Маркеловой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ. Срок меры — 28 марта 2018 года. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Маркелова. Срок меры — 28 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания адвокат Маркелова попросил суд не обращать внимания на объявление в розыск своего подзащитного. По словам защитника, нет точных сведений о том, добровольно ли основатель «Зеоры» покинул место отбывания домашнего ареста. Кроме того, отметил адвокат, защиту не ознакомили с постановлением о розыске.

Дело «Зеоры»

Дело «Зеоры» началось в 2017 году, после самоубийства одной из клиенток организации, которая занималась тренингами личностного роста. По версии правоохранительных органов, в тренингах организации, которую основали супруги Маркеловы, присутствовали признаки психологического воздействия на людей, способного нанести вред их здоровью.

Сотрудники СК и ФСБ провели обыски по месту жительства фигурантов дела, а также в помещении, в котором проводились тренинги. Маркеловых задержали и поместили по домашний арест.